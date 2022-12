PARTANNA – Al via da oggi (14 dicembre) a Partanna i lavori di manutenzione e ripristino dell’impianto di pubblica illuminazione, danneggiato dal maltempo dei mesi scorsi che aveva provocato disfunzioni e disagi diffusi in diverse zone della città. In particolare, gli interventi, eseguiti dalla ditta Marino Impianti di Mazara del Vallo, per un importo complessivo […]

PARTANNA – Al via da oggi (14 dicembre) a Partanna i lavori di manutenzione e ripristino dell’impianto di pubblica illuminazione, danneggiato dal maltempo dei mesi scorsi che aveva provocato disfunzioni e disagi diffusi in diverse zone della città. In particolare, gli interventi, eseguiti dalla ditta Marino Impianti di Mazara del Vallo, per un importo complessivo di 60 mila euro, si sono resi necessari nella via Castelvetrano, maggiormente colpita dai guasti, e anche in piazza Falcone e Borsellino, che in parte era al buio.

“Interveniamo anche all’interno delle cabine e dei quadri elettrici – dice il sindaco, Nicolò Catania – e questa mattina nella via Livia Cialona è stato individuato, e subito risolto, un corto circuito. La ditta è al lavoro per monitorare le varie zone cittadine bisognose di interventi e per capire anche la natura dei problemi presenti e persistenti da tempo. Questo piano d’intervento ci consente di sostituire integralmente le lampade e gli apparecchi guasti per un rinnovamento generale anche della percezione della collettività, perché la luce porta sicurezza reale e percepita. Si parte dalla sostituzione dei punti luce danneggiati e subito individuati fino a proseguire in direzione dell’individuazione di tutti i malfunzionamenti”.