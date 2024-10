Al via il 1° Rally del Belice. Numerosi gli equipaggi partannesi

PARTANNA – Oggi (26 ottobre) e domani si terrà il 1° Rally del Belice, organizzato dall’Automobile Club Trapani in collaborazione con lo Sporting Club Partanna per un percorso di 222 chilometri totali compresi tra Gibellina, Partanna, Poggioreale, Salaparuta e Santa Ninfa, i paesi dell’Unione dei Comuni della Valle del Belice. Numerosissimi sono gli equipaggi partannesi tra i 58 partecipanti. Fra questi non possono non essere notati, su Toyota Yaris GR, Totò Riolo, vincitore della prima edizione, con Nicola Catania (ex sindaco di Partanna), navigatore. L’evento è sponsorizzato da Benenati Ceramiche, azienda cittadina che vede anche presenti in gara, su Peugeot 208 GT Line, Gaspare Beninati, navigatore, con Bartolo Mistretta, pilota, attuale presidente dello Sporting Club e campione siciliano Rally e Francesco Benenati alla guida di una Renault Clio Rally 5 in coppia con Giuseppe Buscemi. L’importante manifestazione sportiva celebra anche i valori dello sport e della legalità e rappresenta pure un’occasione per promuovere e valorizzare la Valle del Belice, un territorio con grandi tradizioni e apprezzati prodotti enogastronomici.