Al via il 29^ Slalom di Misilmeri “Correndo con le stelle”. Sabato le verifiche

MIILMERI – Almeno cinque aspiranti al successo assoluto ed un nugolo di outsider pronti a insidiare il loro ruolo di favoriti d’obbligo della sfida. Ed un’ottantina di iscritti. Si presenta così agli addetti ai lavori ed agli appassionati il 29° Autoslalom Città di Misilmeri – Memorial Luca Cerniglia, prossimo ad entrare in scena nel weekend che ci apprestiamo a vivere, sabato 5 e domenica 6 ottobre, nel cuore della cittadina a vocazione agricola ad una ventina di chilometri da Palermo.

La competizione voluta e promossa sul territorio dalla Misilmeri Racing presieduta da Giuseppe Bonanno (con la partecipazione logistica prestata dalla famiglia “da corsa” di Nicola Cirrito, del Team Palikè Palermo) risulterà decisiva per l’assegnazione del Trofeo d’Italia Sud Slalom AciSport (alla settima ed ultima prova stagionale) ma pure dello Challenge degli Emiri 024 (a Misilmeri alla quarta e conclusiva tappa), con coefficiente di punteggio raddoppiato. Il “Città di Misilmeri” assegnerà inoltre punteggi determinanti per il Campionato siciliano Slalom, a coeff. 1,2 (al 18° appuntamento stagionale).

Nel corso del weekend automobilistico misilmerese, verrà ricordata con un apposito Memorial la figura di Luca Cerniglia, il 23enne pilota locale scomparso sette anni fa per un incidente stradale “non agonistico”, accaduto proprio lungo il percorso che ospita la gara. Sarà ancora papà Filippo Cerniglia a rendere omaggio al figlio, al volante della sua nuova Fiat Cinquecento Sporting. La manifestazione offrirà inoltre lo spunto per ricordare la persona di Giovanni Buttacavoli, compianto amico e pilota nativo di Belmonte Mezzagno (noto per le sue gesta sportive al volante della potente Fiat 127 in E1 Italia) scomparso prematuramente nel febbraio scorso, al quale lo Challenge degli Emiri è dedicato quest’anno.

Sabato 5 ottobre sono in programma le operazioni preliminari del “Città di Misilmeri”, anche quest’anno nei locali e negli ampi piazzali in uso, con il Centro accrediti, all’Area Artigianale di Misilmeri, via Gaetano Pellingra, dalle 15.00 alle 19.30.

I motori delle vetture regolarmente ammesse alla sfida tra i birilli si accenderanno nel loro confronto con il cronometro domenica 6 ottobre, alle 9.00, con la prevista salita di ricognizione sui 2,990 km del tracciato, cui seguiranno le tre manche cronometrate per la determina delle classifiche finali, con direzione di gara affidata all’esperto lucano Carmine Capezzera. Quattordici le postazioni di rallentamento con birilli, dislocate lungo il tracciato. Il transito veicolare nella zona verrà chiuso a partire dalle 7.30 di domenica. La premiazione, ad apertura del parco chiuso, sarà ospite nell’impianto sportivo comunale “Giovanni Aloisio”, in via Crispino Vicari lungo la s.p. 38, sempre in località Piano Stoppa.

FOTO AF GIUSEPPE GIAMETTA (GLORIA B5 EVO SUZUKI) by ACISPORT