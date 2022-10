Al via la nuova stagione musicale di Trapani Classica: debutto a Francoforte

TRAPANI – L’Associazione Musicale “Trapani Classica” ha dato il via ieri (19 ottobre) ad una nuova, importante, stagione musicale con un debutto d’eccezione, prendendo parte agli eventi culturali di Francoforte. Alle 19.30, infatti, Matteo Pierro, allievo del M° Vincenzo Marrone d’Alberti presso il Conservatorio ‘Alessandro Scarlatti’ di Palermo, ha debuttato con un Recital pianistico a Francoforte sul Meno presso la Concert Hall della Villa dei Banchieri Bethmann-McGoldrick, mecenati di grande sensibilità che hanno sempre dimostrato attenzione verso i giovani e l’arte.

Un nuovo appuntamento è in programma a Trapani per il Concerto inaugurale serale della stagione 2022/2023, il 26 novembre alle ore 18 a Palazzo D’Alì, con il Recital pianistico di Dina Ivanova. Seguirà un appuntamento il 10 dicembre, ancora alle ore 18, a Palazzo D’Alì, con il Pianoforte a 4 mani del duo Federica Monti e Fabio Bianco, per passare a una serie di trasferte in provincia, che vedranno l’Associazione Trapani Classica ospite dei Comuni di Salemi e Alcamo, il 18 e il 19 dicembre e il 20 e il 21 dicembre. Ad esibirsi in Recital pianistici, al Castello Normanno e al Centro Congressi Marconi, saranno, nelle suddette date, rispettivamente, il duo Vincenzo e Giacometta Marrone D’Alberti, Claudia Vento, Leonardo Scicolone e Marco Conti Bellocchi in un concerto per clarinetto.

“Siamo pronti e felici di affrontare una nuova tournée di Trapani Classica – dice il M° Vincenzo Marrone D’Alberti – convinti come sempre che il valore e il livello degli appuntamenti, nonché il talento degli artisti proposti, saranno apprezzati dal pubblico di studiosi e appassionati che ci ha dato finora segno di grandissimo gradimento. E il primo concerto di Francoforte è stato un vero successo”.