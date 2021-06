Al via la rassegna “Colomba Bianca Swing Festival”

SAN VITO LO CAPO – Da luglio a settembre, a San Vito Lo Capo, si svolgerà la rassegna “Colomba Bianca Swing Festival”. L’amministrazione comunale, con la direzione artistica del maestro Mauro Carpi e la collaborazione delle Cantine Colomba Bianca di Mazara del Vallo, propone 12 incontri musicali che spaziano dallo swing al jazz, dai primi anni ’20 fino all’epoca contemporanea, con importanti ensemble, eccezionali strumentisti e vocalist.

Il primo appuntamento della rassegna è in programma domenica 4 luglio alle ore 21.30, nel giardino di Palazzo La Porta, con Good Vibes Quintet, un progetto made in Sicily che vede il vibrofono e il violino protagonisti.

«Dopo la pausa determinata dalla pandemia, torna a San Vito Lo Capo l’appuntamento con la musica di qualità – dichiara il sindaco Giuseppe Peraino -. Una rassegna di altissimo livello che abbiamo condiviso con un musicista di grande talento ed un raffinato intenditore del genere come Mauro Carpi, per offrire ad un pubblico attento un viaggio tra sonorità, ritmi e contaminazioni che rievoca i grandi maestri dello swing e del jazz».

«Sette concerti – prosegue l’assessore agli eventi Nino Ciulla – avranno come location il giardino di Palazzo La Porta mentre quelli in cui saranno protagoniste le big band si svolgeranno a piazza Santuario per consentire a più persone di godere della musica e dei ritmi coinvolgenti e dell’allegria che lo swing riesce a dare. La rassegna ha come partner le Cantine Colomba Bianca che hanno creduto in questo progetto consentendo, grazie al loro supporto, di alzare quest’anno il livello della manifestazione».

SINTESI DEGLI APPUNTAMENTI DELLA RASSEGNA

4 LUGLIO ORE 21.30 Giardino Palazzo La Porta – Good Vibes Quintet con Davide Rizzuto – Violino, Gabriele Palumbo – Vibrafono, Alessandra Arno – Chitarra Jazz, Arabella Rustico –Contrabbasso, Antonino Anastasi – Batteria.

11 LUGLIO ORE 21.30 Giardino Palazzo La Porta- GADJO 91100- Quartetto Manuche con: Vito Morello – Chitarra Luciano Marchingiglio – Chitarra Daniele Collura – Fisarmonica Wolfram Syfuss – Contrabbasso

1 AGOSTO ORE 21.30 PIAZZA SANTUARIO- NEW SAXOPHONE ORCHESTRA . Organico Strumentale: Alessandro Mancuso, Ippolito Tommaso – Saxofoni Contralti, Giovanni Balistreri, Maria Chiara Mistretta – Saxofoni Tenori, Tommaso Miranda – Saxofono Baritono, Leonardo Pianelli – Pianoforte, Vito Vulpetti – Basso Elettrico, Vito Vultaggio – Batteria, Alfonso Rizzo, Salvatore De Vita – Percussioni, Grazia Buffa – Voce, Giovanni Balistreri, Alessandro Mancuso, Tommaso Miranda, Leonardo Pianelli, Grazia Buffa – Solisti.

08 AGOSTO ORE 21.30 Giardino Palazzo La Porta- QUARTETTO HULABOP con Giuseppe Gambino – Chitarra Maria Luisa Pala – Flauto e voce Giuliana Pantaleo – Voce Alessandra Signorino .

15 AGOSTO ORE 21.30 Giardino Palazzo La Porta- QUELLI DELLA RADIO. Omaggio agli anni 30’40’50’. Con Mary Lipari – Voce, Tommaso Angileri – Basso, Tony Terrasi – Piano, Giuseppe Santoro – Batteria Special guest: Antonino Ilari – Sax

22 AGOSTO ORE 21.30 Giardino Palazzo La Porta- MY LITTLE CELLO con Fabio Crescente – Violoncello e basso elettrico, Valerio Rizzo – Pianoforte, Arabella Rustico – Contrabbasso e voce, Joe Santoro – Batteria

29 AGOSTO 2021 ORE 21.30 Giardino Palazzo La Porta EBA TRIO con Bruno Crescente – Chitarra, Edoardo Donato – Sax Alto, Arabella Rustico – Contrabbasso.

05 SETTEMBRE ORE 21.30 Giardino Palazzo La Porta – JAZZSET con Lorenzo Barbuto- Sassofono, Giacomo Bertuglia – Contrabbasso, Felice Cavazza – Batteria, Fabio Gandolfo – Pianoforte, Michele Pantaleo – Chitarra, Antonella Parnasso – Voce, Maurizio Virgilio – Tromba e Cornetta.

09 SETTEMBRE ORE 21.30 Piazza Santuario- LINO PATRUNO JAZZ SHOW con Giorgio Cuscito – Piano, Mauro Carpi – Violino, Antonella Parnasso – Voce, Fabio Crescente – Contrabbasso, Giuseppe Santoro – Batteria/Washboard , Max D’Avola – Clarinetto/Sax.

10 SETTEMBRE ORE 21.30 Piazza Santuario- THE REDCATS UNIQUE DIXIE SWING ORCHESTRA Red Pellini – Sax tenore, Giorgio Cuscito- Sax contralto, Nicola Tariello- tromba, Davide Richici-tromba e voce, Massimo Pirone- Trombone, Alessio “Woods Micheli- Sax contralto, Stefano Rossi- Sax baritono, Alessio Magliari – Pianoforte, Guido Giacomini – Contrabbasso e voce, Carlo Battisti – Batteria

11 SETTEMBRE Ore 21-30 Piazza Santuario FOUR ON SIX BAND MANOUCHE SWING AT IT’S BEST con Fausto Savatteri – Gypsy Guitar, Alessandro Centolanza – Gypsy Guitar, Matteo Prina – Double bass, Martino Pellegrini – Violin, Arturo Garra – Clarinet. Special Guest: Deborah Falanga – Vocals.

12 SETTEMBRE Ore 21.30 Piazza Santuario JUMPIN’UP con Tony Marino – Voice, Giuseppe Montalbano – Guitar, Andrea Di Fiore – Doublebass, Giuseppe Vasapolli – Piano, Carmelo Sacco – Tenor sax, Nicola Genualdi – Trumpet, Michele Mazzola – Baritone Sax, Peppe Falzone – Drums 1.