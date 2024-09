Al via la stagione per il Trapani Basket di Valerio Antonini 

Al via questo sabato, 28 settembre, Pala Shark (ex PalaIlio) alle ore 20:30, già soldout, la stagione della Trapani Shark che affronterà una delle squadre favorite per lo scudetto della pallacanestro italiana ovvero la Virtus Bologna.

Da una Bologna sponda Fortitudo, sconfitta in finale la scorsa stagione, a un’altra Bologna sponda Virtus molte cose sono cambiate in casa Trapani. Del vecchio roster sono stati confermati gli americani JD Notae e Chris Horton, il bosniaco Amar Alibegovic e gli italiani Gentile, Pullazi e Marco Mollura, il giocatore ericino che è stato confermato capitano anche in questa stagione.

In realtà pure il coach Andrea Diana è rimasto agli Shark ma è scalato nelle gerarchie come primo assistente per lasciare il posto di capo allenatore al più esperto Jasmin Repesa. Una mossa che è servita a far capire le reali ambizioni del presidente Antonini e a convincere, probabilmente, giocatori di un certo livello ad abbracciare il progetto di una neopromossa. Sono quindi arrivati ad arricchire il roster i seguenti cestisti: John Petrucelli (Brescia), Riccardo Rossato (Scafati), Justin Robinson (Breogan), Akwasi Yeboah (Galatasaray), Langston Galloway (Reggiana) e Tibor Pleiss (Efes).

Dopo 32 anni di assenza dalla massima serie non è assolutamente facile lottare subito per il vertice, ma gli investimenti economici del presidente granata lasciano intendere che a Trapani si punterà a qualcosa di ben più alto della classica salvezza da neopromossa. Al netto delle dichiarazioni del patron Antonini di voler puntare sin d’ora allo scudetto, il roster allestito per la stagione 2024/25 può sicuramente giocarsi un posto nei playoff e se il coach croato Repesa riuscirà a trovare le giuste alchimie nulla vieterà al Trapani Shark di lottare per i primi posti, magari a poca distanza dalle corazzate Milano e Bologna.

Alessandro Baroli