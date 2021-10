Al via le lezioni della scuola di musica liturgica “Jobèl”

MAZARA DEL VALLO – Da sabato 16 ottobre riprendono le lezioni della Scuola diocesana di musica liturgica “Jobèl” al Seminario vescovile di Mazara del Vallo. «La finalità – spiega il direttore dell’Ufficio liturgico diocesano don Nicola Altaserse – è quella di promuovere animatori del canto liturgico, organisti, strumentisti per la liturgia, promuovere lo studio della musica nell’intero territorio diocesano e approfondire le conoscenze dell’animazione liturgica». Le lezioni sono rivolte a quanti operano o intendono operare come cantori o musicisti al servizio della liturgia nelle comunità parrocchiali. Ma non solo. Perché la Scuola si rivolge anche a chi intende sviluppare le proprie competenze nella formazione musicale. La Scuola si articola in un biennio di formazione basato sullo studio teologico-liturgico e tecnico della musica liturgica e al completamento dei corsi viene rilasciato un attestato di partecipazione. Informazioni alla voce Formazione sul sito diocesano www.diocesimazara.it.