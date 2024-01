Al via “Mostrarti”: al Carpe diem in scena il gruppo del laboratorio teatrale. L’appuntamento è per il 7 e il 14 gennaio

MARSALA – Monologhi d’autore, testi scritti di proprio pugno, anche “pillole” tratte da Musical prenderanno vita nel corso di “Mostrarti”: il laboratorio teatrale del Carpe Diem si apre al pubblico per condividere emozioni.

L’appuntamento doppio è per domenica 7 e domenica 14 gennaio alle ore 18,00 nella sede dell’Officina artistica “Carpe Diem” che si trova nel centro di Marsala, in via Diaz n. 2. Due pomeriggi all’insegna della bellezza, della commozione, ma anche della risata per consentire anche a chiunque voglia di assistere a quanto appreso finora dai “ragazzi di tutte le età” che da ottobre prendono parte al laboratorio teatrale condotto da Luana Rondinelli, attrice, regista e scrittrice marsalese nota per opera quali, tra le altre: “Taddrarite”, “Penelope l’Odissea è fimmina” e “Sciara prima c’agghiorna”.

“Un gruppo affiatato si esibirà (alcuni per la prima volta) – evidenzia Luana Rondinelli – sul palco del Carpe Diem, che ormai è casa d’arte e luogo di incontro e di scambi umani e culturali. Sono felice dell’intesa che si è creata con questo gruppo, stiamo creando piano piano qualcosa di unico. Come l’unicità di ognuno di loro che impreziosisce questo cammino! In scena saranno Alberto Ritondo, Eleonora Bongiorno, Massimo Licari Giuseppe Di Girolamo, Giuseppe Caruso, Diana Lisciandra, Rosa Gancitano, Carmela Gancitano, Alessandro Patito, Marilena Colicchia, Andrea Figlioli, Nadia Zannelli, Angela Alagna, Daniele Bertolino, Loredana Salerno, Tommaso Rallo, Amedeo Trapani, Laura Figlioli, Francesca Sammartano, Laura Saladino, Esther Martinez e Lucrezia Benigno”.

Si cimenteranno con i testi più disparati, alcuni dei quali inediti e scritti dagli stessi interpreti.

L’ingresso è libero. A condurre sarà Chiara Putaggio.