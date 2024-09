Alcamo bene comune: “Fondamentale che la politica e le istituzioni si mostrino unite e determinate nella lotta contro ogni forma di criminalità organizzata”

ALCAMO – Abc – Alcamo bene comune, dopo la recente operazione antimafia che ha visto l’arresto anche di esponenti politici alcamesi, ha emesso il seguente comunicato: “Ancora una volta la nostra comunità si trova al centro di un’importante operazione delle Forze dell’Ordine che, attraverso un complesso lavoro di intercettazioni, metterebbe in luce l’inquietante spaccato di un mondo parallelo alla democrazia, fatto di compromessi illeciti e condizionamenti. La magistratura procederà con le indagini e avrà il compito di fare chiarezza su questi gravissimi episodi, pronunciando il proprio giudizio nel rispetto delle garanzie del nostro ordinamento.

Tra i soggetti coinvolti nell’inchiesta figurano nomi noti della vecchia politica alcamese, recentemente messi agli arresti.

Consapevoli della gravità della situazione, che tristemente riporta Alcamo sotto i riflettori delle cronache per fatti legati a episodi di “voto di scambio politico-mafioso”, auspichiamo che si proceda con fermezza e trasparenza, affinché sia fatta piena luce.

È fondamentale che la politica e le istituzioni si mostrino unite e determinate nella lotta contro ogni forma di criminalità organizzata, per difendere i valori della democrazia e della giustizia. Certamente vorremmo che Alcamo fosse sotto i riflettori per ben altro, ma questo episodio ci mostra come la strada verso la piena legalità sia ancora lunga. Noi non abbassiamo la guardia, anzi siamo ancora più motivati nel nostro impegno per la comunità”.

ABC – Alcamo Bene Comune