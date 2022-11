Alcamo. Primo comune in Italia a liquidare gli arretrati per il rinnovo contrattuale

Ad affermarlo è il segretario generale Uil Fpl Trapani Giorgio Macaddino.

“Un plauso particolare – aggiunge – è doveroso nei confronti non solo del sindaco e dell’assessore al Personale Alberto Donato, ma anche del segretario generale Vito Bonanno, il quale con sapienza ha provveduto alla stesura degli atti permettendo proprio all’ente di essere annoverato come il primo comune in Italia a liquidare le spettanze arretrate ai lavoratori. Auspichiamo – conclude Macaddςino – che così possa avvenire anche per gli altri enti. Questa provincia ogni tanto si distingue per primati che di solito sono di appannaggio solo di realtà del Centro Nord, e questo non può che onorarci”.