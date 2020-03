Alcuni cittadini criticano l’amministrazione

PARTANNA – Alcuni cittadini di Partanna non mancano di evidenziare alla redazione di Kleos problemi tra i più svariati presenti nella città: un cittadino ha sottolineato che non vengono svuotati i contenitori delle pile esauste collocati in zona centrale con gli inevitabili disagi del caso. Un altro ha lamentato che da tempo in una strada […]

PARTANNA – Alcuni cittadini di Partanna non mancano di evidenziare alla redazione di Kleos problemi tra i più svariati presenti nella città: un cittadino ha sottolineato che non vengono svuotati i contenitori delle pile esauste collocati in zona centrale con gli inevitabili disagi del caso. Un altro ha lamentato che da tempo in una strada del centro cittadino il tombino (come da foto pubblicata) potrebbe causare danni ai cittadini adulti che potrebbero cadere e, a maggior ragione, ai bambini le cui gambe potrebbero incastrarsi dentro i tombini stessi. Più incisive sono le critiche di quanti rilevano che è entrato in piena crisi il noto mercato del venerdì che si tiene in zona Camarro, dopo la decisione del Comune di aumentare considerevolmente il costo dell’occupazione del suolo pubblico e di chiedere altresì il pagamento di cinque anni di arretrati. Dopo il provvedimento, tantissimi espositori non sono più venuti ad esporre e vendere i loro prodotti.