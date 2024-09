Alicos inaugura un nuovo stabilimento all’avanguardia: un passo verso l’innovazione e la sostenibilità

SALEMI – Alicos srl, impresa leader nel settore delle eccellenze alimentari, ha inaugurato il suo nuovo stabilimento produttivo a Salemi, segnando un importante traguardo nella sua storia di crescita e innovazione. Lo stabilimento, di nuova costruzione, si estende su una superficie di 3.500 metri quadrati e si trova presso contrada Capitisseti a Salemi, in provincia di Trapani. Numerosa la partecipazione di autorità locali, partner commerciali e sostenitori, tutti riuniti per festeggiare questo significativo passo avanti.

Fondata nel 2005 da Gaetano Palermo e sua moglie Patrizia, Alicos è nata come produttrice di olio d’oliva, sfruttando l’uliveto di famiglia piantato nel 1929. La svolta è arrivata con l’intuizione di Patrizia di diversificare la produzione verso le conserve, utilizzando il loro olio come base. Questa decisione ha portato ai primi successi della società e ha gettato le basi per la sua crescita.