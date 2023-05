Alimenta casa e officina tramite allaccio abusivo alla rete pubblica. Arrestato

PACECO – I Carabinieri della Stazione di Paceco hanno arrestato, per il reato di furto aggravato, un pregiudicato del posto classe ’57. I Carabinieri, unitamente a personale specializzato in forniture di energia elettrica, hanno constatato il presunto furto di energia elettrica a seguito di un’accurata ispezione. Dalla verifica sarebbe emersa l’esistenza un allaccio abusivo alla […]

PACECO – I Carabinieri della Stazione di Paceco hanno arrestato, per il reato di furto aggravato, un pregiudicato del posto classe ’57.

I Carabinieri, unitamente a personale specializzato in forniture di energia elettrica, hanno constatato il presunto furto di energia elettrica a seguito di un’accurata ispezione.

Dalla verifica sarebbe emersa l’esistenza un allaccio abusivo alla rete elettrica pubblica in grado di alimentare sia l’abitazione che l’officina dell’arrestato. I tecnici stanno accertando l’ammontare dell’energia presumibilmente sottratta illegalmente.

L’uomo, dopo la convalida dell’arresto, su provvedimento emesso dall’autorità giudiziaria di Trapani è stato sottoposto all’obbligo di presentazione alla P. G. due volte a settimana.