Alla vista dei Carabinieri tenta di disfarsi della cocaina. Denunciato 27enne di Gibellina

GIBELLINA – I Carabinieri della Stazione di Gibellina hanno denunciato un 27enne del posto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari dell’Arma impegnati in un servizio di controllo del territorio svolto nell’ambito di quanto condiviso nel Comitato Provinciale per l’Ordine e Sicurezza Pubblica tenutosi con il Prefetto di Trapani, transitando in una via di quel centro abitato notavano l’uomo che alla vista dell’autoradio cercava di allontanarsi con fare sospetto cercando di disfarsi di un involucro che gettava a terra.

Il sospetto dei Carabinieri risultava fondato, in quanto dopo aver bloccato l’uomo e recuperato l’involucro, potevano appurare che lo stesso conteneva 10,7 grammi di cocaina.

Lo stupefacente veniva posto sotto sequestro e il 27enne deferito in stato di libertà all’autorità giudiziaria.

Lo stesso soggetto solo pochi giorni prima era stato denunciato per il medesimo reato sempre dai Carabinieri di Gibellina, dopo che durante un controllo alla circolazione stradale, era stato trovato in possesso di circa 26grammi di marijuana.