Alle elezioni comunali ha vinto Francesco Li Vigni su Antonino Zinnanti con uno scarto di 286 voti

PARTANNA – Francesco Li Vigni, il candidato sindaco espressione dei gruppi liberal progressisti è stato eletto sindaco dai partannesi che lo hanno preferito ad Antonino Zinnanti, anche se lo scarto è di poco meno di 300 voti su 6114 votanti. Il paese è risultato nella sostanza diviso in due, è stato però a maggior ragione lodevole che il candidato eletto si sia recato subito dopo i risultati alla sezione di Zinnanti per un saluto. Distensive le dichiarazioni a caldo dell’on. Nicolò Catania: “Prendiamo atto del risultato: questa è la democrazia. La città ha deciso così, anche se appare troppo divisa”. Altrettanto distensiva la dichiarazione dell’ormai formalmente tra qualche giorno nuovo sindaco di Partanna Francesco Li Vigni: “E’ stata una battaglia leale. Ci siamo confrontati fino all’ultimo. Siamo consapevoli delle responsabilità che saranno sulle nostre spalle, abbiamo però entusiasmo, voglia e capacità di potercela fare”. I consiglieri comunali eletti della lista di Antonino Zinnanti, saranno lo stesso Zinnanti, Massimo Cangemi (599 voti), Noemi Maggio (577), Giovanni Lo Piano (559). Pressoché tutti eletti i candidati consiglieri della lista di Li Vigni: otto su dodici sono, infatti, i consiglieri eletti, ma finora tre di essi sono stati designati assessori e quindi si dimetteranno da consiglieri lasciando il posto ai tre primi non eletti. L’ultimo dei non eletti rimasto potrebbe avere la stessa sorte dei suoi immediati predecessori diventando consigliere comunale, se Li Vigni sceglierà come quarto assessore uno della lista dei consiglieri eletti.

Qui di seguito per rendere un servizio pubblichiamo i risultati elettorali che però non sono ufficiali e qualche virgola potrebbe essere non precisa.