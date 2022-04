Amici della Musica di Trapani: il Concerto per la Settimana Santa con il Coro Lirico-Sinfonico “Capitolium”

TRAPANI – Domani (11 aprile), alle 18.30, presso la chiesa di Sant’Alberto a Trapani, si terrà il “Concerto per la Settimana Santa” del coro Lirico-Sinfonico “Capitolium” diretto dal maestro Fabio Modica. L’evento è organizzato dagli Amici della Musica di Trapani. Il coro eseguirà “I Responsoria pro hebdomada sancta”, quel tesoro di testi della liturgia cristiana che sono stati fonte di ispirazione per capolavori entrati a pieno titolo nella storia della musica. Si tratta di testi utilizzati nella liturgia delle ore del triduo Pasquale che saranno interpretati da Marnie Migliore, soprano, Ekaterina Bobkova, contralto, Rosario Zuccaro, tenore, Lorenzo Venza, basso.

Il Coro Lirico-Sinfonico “Capitolium” si costituisce nella capitale nel 2006 grazie a un’iniziativa del M° Fabio Modica, direttore e presidente dell’omonima associazione, volta a diffondere la cultura del canto lirico, e spesso anche polifonico in Italia e all’estero. Il direttore, allievo del M° Valentino Miserachs Grau, ex preside del Pontificio Istituto di Musica Sacra, nonché Maestro emerito della Venerabile Cappella Liberiana della Basilica Papale di Santa Maria Maggiore, ha al suo attivo un’intensa attività nei maggiori teatri d’opera italiani. Il coro vanta un vastissimo repertorio che, partendo dal canto gregoriano e dalla polifonia rinascimentale, annovera le più significative composizioni della musica corale concertata quali Magnificat e Cantate di Bach, Magnificat e Gloria di Vivaldi, Requiem di Mozart, Stabat Mater di Rossini, Requiem di Fauré, Messa di Gloria di Puccini, per citarne solo alcune. Il repertorio lirico comprende le più famose opere di Rossini, Donizetti, Bellini, Puccini, Verdi mentre il repertorio polifonico include maggiormente le composizioni di musicisti quali Palestrina, Viadana, Gagliano, Victoria, Perosi, Bartolucci, Miserachs. Negli anni tra il 2006 e il 2020 il coro ha tenuto numerosi concerti nella capitale e ha partecipato a rassegne e Festival in Italia. Dal 2021 opera in provincia di Trapani svolgendo concerti di musica sacra, operistica e sinfonica.

La 69ª stagione concertistica degli Amici della Musica di Trapani è realizzata con il contributo del Ministero della Cultura e della Regione Siciliana – Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo e con la collaborazione dell’Istituto di Cultura Italo Tedesco – sezione di Trapani e il Goethe Institut.

BIGLIETTI

Intero € 7,00

Ridotto € 5,00 (Studenti fino a 24 anni)

Studenti Conservatorio “A. Scontrino”, Trapani € 3,00