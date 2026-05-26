Amministrative nel Trapanese. Gli auguri di buon lavoro ai sindaci Patti, Mangiaracina e Sutera

TRAPANI – “Ai neosindaci eletti a Marsala e Campobello di Mazara Andreana Patti e Daniele Mangiaracina, e al primo cittadino riconfermato a Gibellina Salvatore Sutera, vanno i migliori auguri di buon lavoro della UIL di Trapani, con l’auspicio che il dialogo sociale sia il pilastro della loro azione amministrativa. Il voto dei cittadini ha consegnato alle amministrazioni locali una responsabilità importante: quella di guidare le comunità in una fase storica complessa ma ricca di opportunità”.

Con queste parole il segretario generale della UIL Trapani, Tommaso Macaddino, commenta l’esito dell’ultima tornata elettorale.

Secondo il segretario Macaddino, le sfide che attendono i nuovi primi cittadini richiedono una visione lungimirante e una stretta collaborazione con le parti sociali: “Marsala, Campobello di Mazara e Gibellina rappresentano snodi cruciali per l’economia del nostro territorio, dal comparto agricolo e vitivinicolo al turismo, fino alla rigenerazione urbana e culturale. Come sindacato delle persone, chiediamo alle amministrazioni di mettere al centro dell’agenda politica la dignità del lavoro, la sicurezza nei luoghi di lavoro e il potenziamento dei servizi sociali”.

Macaddino aggiunge, infine, un invito al confronto: “La UIL è pronta, come sempre, a fare la propria parte. Siamo pronti a confrontarci fin da subito con i sindaci e le loro squadre di governo per costruire percorsi condivisi che portino benefici reali ai lavoratori, ai pensionati, ai giovani e a tutte le persone di questo territorio. Buon lavoro a tutti loro nell’interesse esclusivo delle comunità che sono chiamati a rappresentare”.