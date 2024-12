Ancora una vittoria in trasferta per gli Shark

TRAPANI – Quinta vittoria consecutiva per il Trapani Shark. Questa volta la compagine granata ha espugnato il campo di Pistoia con il risultato finale di 88 a 94. Una partita dominata per 23 minuti con gli Shark che hanno raggiunto un vantaggio anche di +21 punti, salvo poi farsi recuperare, possesso dopo possesso, dai pistoiesi che nell’ultimo quarto sono arrivati anche sul meno uno. A quel punto, come ormai consueto, sono saliti sugli scudi Robinson e Alibegovic che, insieme al “risveglio”di Galloway e alla solidità di Horton sotto le plance, hanno messo in cassaforte la vittoria per Trapani.

Gli Shark confermano così la seconda posizione in classifica e ospiteranno in casa nel prossimo incontro la capolista Trento, squadra ancora imbattuta e che sembra non avere punti deboli questa stagione.

Comunque vada, un entusiasmante inizio di campionato del Trapani Shark, che sembra dare ragione ai proclami estivi del suo presidente Antonini. Una presidenza che in settimana ha portato due nuovi acquisti nel roster granata. Sono giunti, infatti, alla corte di Repesa due ali: l’ex Varese Gabe Brown e l’ex Cremona Paul Eboua. Con Petrucelli e Yeboah ancora ai box per infortunio, ma presto arruolabili, sembra a questo punto imminente il taglio del lungo tedesco Tibor Pleiss. Si perderanno sicuramente centimetri sotto le plance con Horton che sarà costretto agli straordinari, a meno che, non ci siano ulteriori interventi sul mercato da parte della dirigenza trapanese.

Alessandro Baroli