Antonio Pensabene eletto segretario generale Uila Pesca Sicilia a Mazara del Vallo

TRAPANI – Antonio Pensabene, 49 anni, è il nuovo segretario generale Uila Pesca Sicilia. È stato eletto all’unanimità lo scorso pomeriggio (6 giugno) in occasione del 2° congresso di categoria che si è svolto nei magazzini reti dell’azienda M.C.V. Pesca Srl a Mazara del Vallo. Insieme a lui sono stati chiamati a far parte della segreteria Nino Marino e Tommaso Macaddino. Tesoriere è stata eletta Concetta Di Gregorio.

Al congresso hanno preso parte, tra gli altri, il segretario generale Uila Sicilia Nino Marino, la segretaria nazionale Uila Pesca Maria Laurenza e in videoconferenza la segretaria generale Uila Pesca Enrica Mammucari e la segretaria generale Uil Sicilia Luisella Lionti.

“Abbiamo scelto di svolgere il congresso in un luogo simbolo della pesca siciliana, ovvero un magazzino per le reti, proprio a dimostrazione del desiderio del sindacato di volere continuare a essere, con crescente tenacia, vicino ai pescatori siciliani – afferma Pensabene -. Le questioni da affrontare sono tante. Tra quelle che ci stanno più a cuore spiccano la necessità di tutela della salute di chi lavora in mare, la salvaguardia dei pescherecci che navigano nel Mar Mediterraneo e l’estensione della Cassa integrazione salariale operai agricoli, ovvero la Cisoa, al settore della pesca. La Uila pesca Sicilia continuerà a mettere in campo, di concerto con il livello nazionale, tutte quelle iniziative che vadano nel senso di maggiori conquiste di diritti e di tutele dei nostri pescatori”.

Pensabene prende il posto di Tommaso Macaddino. “Ad Antonio Pensabene – afferma Macaddino – rivolgo i miei migliori auguri di buon lavoro. Conosco bene le sue doti professionali e umane, per cui sono certo che saprà fare molto bene per i lavoratori del settore pesca”.