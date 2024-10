Apertura Anno Comunitario 2024 – 25“Uniti in Gesù”

MAZARA DEL VALLO – Si è svolto domenica 20 ottobre 2024 presso la Parrocchia Sacro Cuore in Santa Maria di Gesù di Mazara del Vallo l’incontro di apertura del nuovo anno comunitario 2024-25 della comunità Germoglio di Speranza dell’Associazione Fede e Luce Onlus.

L’incontro è iniziato la mattina con la partecipazione alla Santa Messa celebrata dal parroco don Giuseppe Lupo che ha augurato un buon cammino alla comunità in quanto sempre presente con il proprio servizio nella vita parrocchiale.

Il tema che ci propone il Carnet de route 2024-25, realizzato quest’anno da tre province africane è “Uniti in Gesù”.