Arrestati dai Carabinieri due stranieri sbarcati a Pantelleria

TRAPANI – I Carabinieri di Trapani, durante le operazioni di identificazione presso il centro per i rimpatri di Contrada Milo, hanno arrestato due extracomunitari che al momento del controllo sono risultati destinatari di due ordini di carcerazione.

I due tunisini di 43 e 29 anni, senza fissa dimora, sono sbarcati sull’isola di Pantelleria nella giornata di ieri (20 dicembre).

Il 49enne deve scontare la pena di 2 anni e 8 mesi per i reati di furto aggravato e falsa attestazione o dichiarazioni sulla propria identità personale, commessi a Padova nel 2017. Il 29enne invece deve scontare la pena di 1 anno di reclusione per resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni personali commessi a Perugia nel 2012.

Al termine delle formalità di rito i due stranieri sono stati tradotti presso la casa circondariale Pietro Cerulli di Trapani.