Arrestato un 40enne che era evaso dagli arresti domiciliari

MARSALA – I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Marsala hanno arrestato un 40enne del posto in esecuzione dell’ordinanza di aggravamento di misura cautelare emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Trapani.

In particolare, l’uomo si trovava ristretto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione dallo scorso mese di marzo, per pregressi reati contro il patrimonio, quando è stato sorpreso dai Carabinieri di pattuglia mentre passeggiava sul lungomare.

Lo stesso, inoltre, una volta condotto presso gli Uffici dell’Arma per lo svolgimento degli accertamenti del caso, avrebbe rivolto ai militari operanti frasi dal contenuto minaccioso.

Nella circostanza, essendo emersi gravi indizi di colpevolezza in ordine all’ipotesi di reato di evasione e minacce a Pubblico Ufficiale, i Carabinieri hanno dichiarato il 40enne in stato di arresto. L’uomo, su disposizione dal Sostituto Procuratore di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Marsala, è stato ristretto agli arresti domiciliari.

In considerazione della violazione delle prescrizioni imposte dalla misura cautelare cui l’uomo era sottoposto, valutato lo stato degli atti redatti dai Carabinieri, il competente Magistrato di Sorveglianza ha ritenuto necessaria l’applicazione delle misura maggiormente afflittiva della custodia in carcere.

Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato condotto presso la Casa Circondariale “Pietro Cerulli” di Trapani.

Le indagini degli inquirenti proseguono al fine di raccogliere ulteriori riscontri investigativi.