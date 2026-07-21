Arte Musicultura 2026, reso noto il cartellone estivo di Partanna: tradizione, concerti e valorizzazione del territorio

PARTANNA – L’Amministrazione Comunale di Partanna presenta la XXIV edizione di “Arte Musicultura“, il ricco programma di eventi che accompagnerà cittadini e visitatori per tutta l’estate. Un cartellone che si configura come punto di riferimento culturale nel panorama del Belice, unendo musica, tradizioni gastronomiche, teatro, sport e attività per i più piccoli.

“Anche quest’anno abbiamo lavorato per costruire un’offerta variegata e di alta qualità – dichiara l’Amministrazione Comunale – Arte Musicultura non è solo una rassegna di spettacoli, ma un progetto di valorizzazione che punta a far vivere il nostro centro storico, l’area archeologica e le nostre eccellenze agricole, creando momenti di socialità e richiamo turistico per tutto il territorio”.

Il cuore dell’estate vedrà alternarsi sul palco artisti di caratura nazionale e momenti di forte identità locale:

La musica sarà protagonista il 9 agosto con il concerto degli Shakalab, uno dei collettivi musicali più noti della scena reggae, danceball e hip hop. Il 13 agosto, Partanna sarà una delle tappe del tour estivo di Radio 105, in occasione di una Notte Bianca che investirà le vie cittadine. Si aggiunge pure l’evento “Mediterraneo: La Storia dei Pooh“, che vedrà esibirsi l’Official Tribute Band della storica formazione italiana.

Di rilievo saranno gli incontri letterari con protagonisti d’eccezione: Pietro Grasso presenterà il libro “U Maxi”, mentre il giornalista Lirio Abbate presenterà a Partanna il suo libro “I Diari del Boss”.

Alla valorizzazione dei prodotti tipici locali contribuirà la 10ª edizione della Sagra della Cipolla Rossa di Partanna, vetrina d’eccellenza che si terrà il 25 e 26 luglio. A seguire, la Festa dell’Agricoltura, che quest’anno sarà arricchita dallo spettacolo di cabaret di Matranga e Minafò.

Ci sarà spazio alla musica d’autore con la III edizione del Festival “Musiche e Parole”, che si terrà nell’Area Archeologica dello Stretto. Il cartellone ospita pure lo spettacolo “Cantando Sanremo” con Francesca Scimonelli, in arte Venere e Aleandro Baldi, un viaggio emozionale tra i brani più iconici del festival della canzone italiana.

Per i più piccoli torna “Urrà“, il minifestival di fantasia interamente dedicato ai bambini, con laboratori creativi e animazione.

Ci sarà anche spazio per il relax con sessioni di yoga al tramonto, ed ampio risalto allo sport, con tornei e attività per ogni età.

Il calendario sarà arricchito da piccoli concerti, mostre e performance itineranti che animeranno la città.

Nella foto da sinistra l’assessore alla Cultura, Roberto De Gennaro Crescenti, il sindaco di PartannaFrancesco Li Vigni, l’assessore a Turismo e Spettacoli, Paolo Li Causi.