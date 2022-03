Asp Trapani, ‘AbbracciAmo la prevenzione’, per le donne Screening gratuiti sabato 12 marzo 2022

TRAPANI – L’Azienda sanitaria provinciale di Trapani sostiene l’Open day ‘AbbracciAmo la prevenzione’, un’ iniziativa dedicata allo Screening mammografico, promossa in collaborazione con il Centro di riferimento regionale per la senologia dell’Assessorato regionale alla Salute. L’iniziativa si inserisce in un programma finalizzato alla sensibilizzazione sui temi della salute e della prevenzione al femminile in occasione […]

TRAPANI – L’Azienda sanitaria provinciale di Trapani sostiene l’Open day ‘AbbracciAmo la prevenzione’, un’ iniziativa dedicata allo Screening mammografico, promossa in collaborazione con il Centro di riferimento regionale per la senologia dell’Assessorato regionale alla Salute.

L’iniziativa si inserisce in un programma finalizzato alla sensibilizzazione sui temi della salute e della prevenzione al femminile in occasione della Giornata Internazionale della Donna ed è rivolta a tutte le donne d’età compresa fra 50 e 69 anni, che potranno eseguire gratuitamente una mammografia di screening.

L’evento si svolgerà sabato 12 marzo 2022, dalle ore 8.30 alle ore 13.30, con prenotazione, nei seguenti ospedali: S. Antonio Abate, Trapani; San Vito e S. Spirito, Alcamo; Vittorio Emanuele II, Castelvetrano; Paolo Borsellino, Marsala; Abele Ajello, Mazara del Vallo.

Sabato 19 marzo sarà possibile sottoporsi a screening mammografico gratuito nell’ospedale B.Nagar di Pantelleria, dove in questi giorni è in fase di installazione un mammografo con tomosintesi di ultima generazione. La mammografia con tomosintesi è un esame all’avanguardia che garantisce una risoluzione ottimale delle immagini permettendo l’individuazione visiva di lesioni non individuabili con le precedenti tecnologie. Il miglioramento nella precisazione dei margini e della posizione delle lesioni consente di ridurre sia il numero di biopsie inutili sia quello di falsi positivi.

In ciascun presidio ospedaliero è presente personale dedicato agli esami di screening senologico. L’obiettivo dell’esame è la diagnosi precoce per aumentare al massimo le probabilità di individuare la malattia in fase iniziale riducendo quanto più possibile i rischi dell’evoluzione della patologia, facilitando la guarigione e riducendo la mortalità.

“Con questa iniziativa l’Asp di Trapani intende rafforzare un percorso virtuoso che punta a rilanciare le attività di prevenzione delle patologie più frequenti anche attraverso il potenziamento della dotazione strumentale dei presidi ospedalieri è uno tra gli obiettivi aziendali prioritari”, ha detto il commissario straordinario dell’Asp di Trapani, Paolo Zappalà.

Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare il Centro Gestionale Screening al numero 0923/47 24 27 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle13.30.