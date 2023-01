Asp Trapani, al via ricognizione medici con qualifica conseguita all’estero

TRAPANI – L’Asp di Trapani, in ottemperanza al decreto assessoriale 1346 del 22/12/22, ha avviato una ricognizione finalizzata alla ricerca di medici in possesso di qualifica professionale conseguita all’estero secondo le direttive dell’Unione Europea ed in regola con i requisiti richiesti. La direzione aziendale, al fine di rafforzare l’attività assistenziale sul territorio per garantire l’erogazione […]