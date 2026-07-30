Asp Trapani: inaugurata la terapia intensiva a Mazara del Vallo. Aperti Ospedale di Comunità a Marsala e Casa di Comunità a Mazara

MAZARA DEL VALLO – MARSALA – Sei posti letto, 15 medici, compreso il primario, 12 infermieri particolarmente specializzati, selezionati dopo una procedura interna, e 5 operatori socio-sanitari. E’ questo l’organico, del reparto, già operativo, di Terapia intensiva, inaugurato oggi (30 luglio) all’ospedale Abele Ajello di Mazara del Vallo.

“Questi sei posti letto – ha detto il Commissario straordinario dell’ASP Trapani, Sabrina Pulvirenti – rappresentano l’avanguardia di quello che tutti gli operatori sanitari giurano di combattere, e cioè la morte, quando decidono di intraprendere questo percorso. Qui abbiamo aperto un presidio per combatterla, grazie a rianimatori, anestesisti, infermieri, che si cimentano a volte anche con delle sconfitte. Perciò in questo reparto, oltre alla competenza, serve anche il cuore, l’anima”.

Un’unità operativa attesa da tempo dal territorio e che oggi giunge finalmente a realizzazione.

“Accoglie pazienti con gravi criticità – spiega Francesco Damiani, direttore dell’UOC Anestesia e rianimazione – insufficienza multiorgano, instabilità dei parametri vitali, post-operatori di chirurgia maggiore, ed è inserito nella rete regionale del 118, e quindi potranno esservi ricoverati pazienti anche da altri presidi ospedalieri”.

Presenti all’evento il vescovo della diocesi Angelo Giurdanella, il sindaco di Mazara del Vallo Salvatore Quinci, l’on. Stefano Pellegrino, della Commissione legislativa Sanità dell’Ars, il direttore sanitario aziendale Danilo Greco, il presidente dell’Ordine dei medici, Filippo Mangiapane, i capi dipartimento di Medicina, Matteo Napoli, e di Anestesia e rianimazione, Roberto Maniscalco, e il dirigente professioni infermieristiche Area ospedaliera, Benedetto Campo.

In mattinata è stata inaugurata anche la Casa di Comunità di Mazara del Vallo, in via Castelvetrano 28, in un locale di proprietà dell’Asp Trapani, con il direttore del Distretto, Vittoriano De Simone, i responsabili dei tre sindacati dei medici di Medicina generale, di direttore della Gestione Tecnica Francesco Costa, e Giovanni Barone, dirigente professioni infermieristiche Area territoriale.

Nel pomeriggio taglio del nastro infine per il nuovo Ospedale di Comunità di Marsala, in contrada Amabilina. Si tratta della riconversione del terzo piano del presidio ospedaliero “Paolo Borsellino”, completamente ristrutturato. Contiene dieci stanze degenza, con 20 posti letto, per pazienti cronici e fragili, con bisogni sanitari a bassa intensità clinica, oltre ad ambulatori specialistici e infermieristici.

Hanno partecipato all’evento, insieme al Commissario Pulvirenti, il vescovo Giurdanella, il neosindaco di Marsala Andreana Patti, l’on. Stefano Pellegrino, il direttore sanitario Greco, il presidente dell’Ordine Mangiapane, il direttore medico dell’ospedale Gaspare Morana, quello del Distretto, Rino Ferrari e il responsabile dell’ospedale di comunità Giovanni Anastasi.