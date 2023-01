Asp Trapani, intitolata Chirurgia Generale del P.O.Sant’Antonio Abate al chirurgo Lelio Brancato

TRAPANI – Sarà intitolato al chirurgo Lelio Brancato il reparto di Chirurgia Generale dell’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani.

Il medico, scomparso due anni addietro, ha ricoperto per tanti anni il ruolo di primario di Chirurgia Generale del presidio ospedaliero trapanese e capo dipartimento di Chirurgia dell’Asp di Trapani.

L’Azienda, con tutto il personale medico e amministrativo, lo ricorda per il suo impegno nella professione di chirurgo, il suo attaccamento all’azienda nel periodo in cui è stato capo dipartimento, la dedizione e la costante disponibilità, sempre fermo su decisioni rispettose dell’etica e dell’attaccamento al malato. Apprezzato e stimato da tutti per la sua competenza e la sua cortesia, presente sempre in supporto dei suoi collaboratori.

La cerimonia di intitolazione del reparto ospedaliero si svolgerà martedì 31 gennaio 2023 alle 10 nel presidio Sant’Antonio Abate, a Trapani.