Asp Trapani, la comunicazione nei DEA: venerdì 27 presentazione del Manuale di Valutazione

TRAPANI – Migliorare l’umanizzazione dell’assistenza, la qualità delle relazioni e la gestione dei conflitti nell’ambito dei Dipartimenti di Emergenza Urgenza e Accettazione (DEA), sono alcuni fra i temi del Manuale di Valutazione della Comunicazione nei DEA, che sarà presentato nell’ambito del Convegno “IL MANUALE DI VALUTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE NEI DIPARTIMENTI DI EMERGENZA – URGENZA E ACCETTAZIONE (DEA)”, venerdì 27 gennaio 2023 a Marsala.

Il documento nasce dalla collaborazione tra l’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani e l’Istituto Superiore di Sanità con l’intento di realizzare uno strumento di lavoro in grado di migliorare le capacità comunicative degli operatori nella gestione dei pazienti e dei loro familiari nei DEA ed è frutto di un lungo lavoro condiviso con i responsabili DEA, medici, infermieri e psicologi.

A questo fine, è stato costituito un gruppo di lavoro composto da esperti dell’ISS e dell’ASP di Trapani e da altri esperti delle Emergenze/Urgenze, in cui direzione scientifica e coordinamento sono stati affidati rispettivamente ad Antonella La Commare, responsabile UOS Formazione ed Aggiornamento del personale – Ecm, e Giuseppe Parrino, direttore del Dipartimento di Emergenza Urgenza dell’Asp di Trapani.

In particolare, risale a dicembre 2017 la Convenzione tra ISS e Asp di Trapani finalizzata alla realizzazione di un contratto di ricerca per l’elaborazione condivisa di un Manuale per la Valutazione della Comunicazione nei DEA da applicare sull’intero territorio nazionale. Il protrarsi della situazione pandemica ha causato un rallentamento nella definizione del manuale e nella sperimentazione presso l’Asp di Trapani e le altre aziende sanitarie coinvolte nella realizzazione dello strumento, rendendo necessario prorogare i termini dell’accordo fino al mese di aprile 2023.

“L’impegno comune ha portato alla realizzazione di uno strumento di autovalutazione particolarmente utile che consente a ciascun operatore di migliorare sensibilità, competenze e performance sugli aspetti comunicativi, psicologici, etici e pratici che intervengono nella relazione con i pazienti, i loro familiari e con gli altri operatori, nei diversi momenti del percorso di cura – ha detto Vincenzo Spera, commissario straordinario dell’Asp di Trapani – L’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani è lieta di aver collaborato con l’Istituto Superiore di Sanità all’elaborazione del Manuale che vuole essere uno strumento per gli operatori del Servizio Sanitario Nazionale ed in particolare dei DEA. Sono certo – ha sottolineato il manager – che il Manuale possa rappresentare una valida guida per promuovere una comunicazione efficace tra operatori, pazienti e familiari volta anche a rafforzare la fiducia nei confronti del SSN e ringrazio tutti coloro che con impegno e professionalità hanno contribuito alla sua realizzazione”.

L’evento, accreditato ECM per le professioni di medico chirurgo, psicologo e infermiere, si svolgerà venerdì 27 gennaio 2023 alle 15, nel Baglio Villa Favorita, a Marsala (Tp).