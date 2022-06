Asp Trapani – mercoledì Conferenza stampa

TRAPANI – Mercoledì 15 giugno 2022 il commissario straordinario dell’Asp di Trapani, Paolo Zappalà, incontrerà i giornalisti in una conferenza stampa che si svolgerà nella sede della direzione generale. Tra i punti all’ordine del giorno, l’esito della Site visit per l’individuazione del Centro di Senologia del P.O. S.Antonio Abate quale centro della Breast Unit della […]

TRAPANI – Mercoledì 15 giugno 2022 il commissario straordinario dell’Asp di Trapani, Paolo Zappalà, incontrerà i giornalisti in una conferenza stampa che si svolgerà nella sede della direzione generale.

Tra i punti all’ordine del giorno, l’esito della Site visit per l’individuazione del Centro di Senologia del P.O. S.Antonio Abate quale centro della Breast Unit della Regione siciliana.

Nel corso dell’incontro verrà illustrato ai giornalisti il modello clinico organizzativo attuale per l’assistenza Covid.

Alla conferenza stampa, che si svolgerà in via Mazzini, alle 9.45, partecipano il direttore sanitario Gioacchino Oddo, il direttore del Dipartimento Servizi e Scienze radiologiche, Mariano Lucchese, il direttore dell’Unità Operativa Complessa Anatomia patologica, Domenico Messina, il referente direzione medica di Presidio dell’ospedale Paolo Borsellino, Gaspare Oddo.

E’ consigliato l’uso della mascherina nel rispetto del protocollo di sicurezza anticontagio Covid-19.