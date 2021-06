Asp Trapani, vaccini covid: mercoledì 16 giugno un Punto vaccinale mobile a Erice

ERICE – L’Asp di Trapani ramifica l’attività vaccinale sul territorio. Mercoledì 16 giugno 2021, infatti, un’unità mobile raggiungerà il centro storico di Erice per consentire la vaccinazione ai soggetti in target che risiedono nella vetta. Il Punto vaccinale itinerante sosterà in Piazza della Loggia con l’attività vaccinale prevista dalle 10 alle 18; il siero da somministrare verrà indicato dal medico vaccinatore nel rispetto della normativa vigente. “Stiamo cercando di semplificare al massimo la possibilità di vaccinarsi a tutti gli abitanti della provincia trapanese – ha detto il commissario straordinario dell’Asp di Trapani, Paolo Zappalà – in quest’ottica si inserisce l’iniziativa di destinare un punto vaccinale mobile nel centro storico ericino per consentire ai cittadini di accedere alla somministrazione in maniera agevole e rapida”.

“Ringrazio il commissario straordinario Zappalà per la sensibilità dimostrata nell’accogliere prontamente la nostra richiesta che abbiamo formulato per rendere più agevoli le operazioni di vaccinazione soprattutto per le persone più anziane che risiedono nel Centro Storico e per tutti coloro magari hanno qualche difficoltà nel raggiungere gli hub vaccinali a valle.” Lo ha detto il sindaco di Erice, Daniela Toscano.