Assegnato il Premio Critica Internazionale a dieci cortometraggi presentati al Festival del Cinema di Cefalù 2024

CEFALU’ – 18 giornalisti provenienti da Italia, Francia, Spagna e Germania hanno assegnato il prestigioso Premio Critica Internazionale a dieci cortometraggi presentati al Festival del Cinema di Cefalù 2024. Questi giornalisti hanno riconosciuto l’impatto di opere che esplorano tematiche sociali e umane di grande attualità, offrendo prospettive uniche e profonde su questioni universali. I 18 giornalisti fanno parte della giuria tecnica del festival, composta da 711 esperti, che valuta tutte le opere iscritte da cineasti di ogni angolo del mondo.

I dieci film a cui va il Premio Critica Internazionale

Dolce Tempesta di Dario Pastorino (Campania)

Motivazione: “Un cortometraggio che affronta con delicatezza e profondità questioni di grande rilevanza sociale e affettiva. La storia di Francesca, una giovane madre degli anni Cinquanta, rappresenta il ruolo educativo della famiglia con grande autenticità. Pastorino utilizza con maestria l’introspezione e l’emotività per condurre il pubblico a riflettere sull’eredità emotiva e culturale trasmessa alle generazioni future”.

Friddo e famme di Gennaro Iago Esposito (Campania)

Motivazione: “Esposito dipinge con un linguaggio cinematografico evocativo il percorso dell’attore Ciro, che lotta per ottenere riconoscimento durante la crisi pandemica. La giuria ha particolarmente apprezzato l’omaggio a Eduardo De Filippo e il messaggio di resilienza, evidenziando l’importanza dell’arte come strumento di espressione e resistenza.”

Marrobbio di Damiano Impiccichè (Toscana)

Motivazione: “Con uno stile visivo potente e sensibile, Marrobbio racconta il percorso di un giovane che vive un’esperienza extrasensoriale legata al dramma della migrazione. I giornalisti hanno elogiato la capacità del regista di offrire una prospettiva profonda e attuale su uno dei temi più complessi del nostro tempo.”

Zellì di Mariateresa Marino e Alessandro Baglieri (Puglia)

Motivazione: “Con toccante intensità emotiva, Zellì riesce a costruire un racconto intimo che culmina in un colpo di scena profondo. I giornalisti hanno elogiato l’abilità dei registi di affrontare temi come l’amore e la perdita in maniera universale e toccante, conferendo al cortometraggio il Premio Critica Internazionale.”

Luca, fuori sincrono di Alessandro Marinaro (Sicilia)

Motivazione: “Il film esplora il tema della disabilità comunicativa con originalità e sensibilità, attraverso il racconto di Luca, un giovane che vive una vita ‘fuori sincrono’. I giornalisti internazionali hanno premiato la capacità del regista di veicolare un messaggio universale di accettazione e autenticità.”

Sciatu meo di Alessio Genovese (Puglia)

Motivazione: “Con una narrazione poetica e una forte attenzione alla Sicilia, Sciatu meo racconta il viaggio intimo di Peppe attraverso le sue radici culturali. I giornalisti hanno apprezzato la rappresentazione intensa e poetica dell’identità siciliana e delle sue tradizioni, premiando il cortometraggio per la sua straordinaria profondità e bellezza.”

Prova d’amore di Denis Nazzari (Lazio)

Motivazione: “Prova d’amore esplora con profonda sensibilità l’amore e l’empatia, seguendo il protagonista Gigi mentre vive un giorno nelle stesse condizioni della compagna disabile. I giornalisti hanno elogiato la capacità di Nazzari di rendere intensi e significativi i piccoli gesti quotidiani, sottolineando il valore universale del film.”

L’Erede di Sandy Di Natale (Sicilia)

Motivazione: “Con un racconto complesso e carico di tensione, L’Erede affronta il dilemma del protagonista Antonio, tra amore incestuoso e senso di colpa. I giornalisti hanno apprezzato la narrazione drammatica e coinvolgente che esplora i legami ancestrali alla terra, riportando alla mente le atmosfere verghiane e l’inevitabile ciclicità della tradizione.”

La messa in scena di Umberto Squitieri (Campania)

Motivazione: “La giuria riconosce in ‘La messa in scena’ un incisivo esempio di esplorazione delle dinamiche sociali e umane nascoste dietro le apparenze. La trama, che vede un regista fallito disposto a tutto pur di liberarsi della moglie, simboleggia le scelte egoistiche della società moderna. Squitieri crea una narrazione che cattura la fragilità dei legami umani, evidenziando la perdita di valori fondamentali. La tensione creata e le interpretazioni degli attori contribuiscono a una riflessione sulla superficialità delle relazioni.”

Angelica di Gianni Carbotti (Lazio)

Motivazione: “Con una regia intensa e delicata, Angelica trasforma una quotidianità apparentemente tranquilla in una rivelazione dolorosa e sconvolgente. Carbotti sfrutta abilmente ogni dettaglio per costruire un crescendo di tensione emotiva che culmina in un finale di forte impatto. Grazie a un racconto di famiglia che si sviluppa attraverso piccoli gesti, il film offre una riflessione profonda sulla vulnerabilità umana e i segreti che spesso si celano dietro le apparenze.”

Un Festival di successo e le nuove iniziative

Questa edizione del Festival del Cinema di Cefalù si conferma un evento di rilievo internazionale, grazie a una selezione di opere che trattano temi di immigrazione, resilienza e appartenenza. Il festival guarda ora al futuro, con l’avvio dello StudenFestival, un progetto che permetterà agli studenti di vivere l’esperienza del cinema in prima persona.

Inoltre, molti dei cortometraggi premiati verranno resi disponibili su MyMovies, portando le storie che hanno emozionato Cefalù a un pubblico ancora più ampio.