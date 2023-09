Assemblea diocesana di inizio anno associativo 2023-24

MAZARA DEL VALLO – L’Associazione Cattolica della Diocesi di Mazara del Vallo Domenica 1 ottobre p.v. alle ore 16.00 si riunisce, presso l’Aula San Carlo Borromeo del Seminario Vescovile, in Assemblea Ordinaria per dare il via al nuovo anno associativo 2023-24. Sarà un anno particolarmente importante perché sarà anche l’anno del rinnovo delle cariche associative parrocchiali, diocesane e infine nazionali. Il tema centrale dell’Assemblea sarà il dialogo intergenerazionale fondamentale per l’associazione in un tempo in cui le relazioni tra ragazzi, giovani e adulti sembra vengano a mancare.

Di seguito il programma dell’Assemblea:

Ore 16.00 accoglienza e saluti della Presidente;

Ore 16.20 ascolto della Parola con riflessione degli assistenti;

Ore 16.45 presentazione del “Progetto Formativo”;

Ore 17.00 suddivisione dei gruppi laboratoriali;

Ore 18.30 condivisione dei lavori dei laboratori;

Ore 19.10 presentazione delle guide 2023-24;

Ore 19.30 conclusione.