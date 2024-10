Assemblea diocesana di inizio anno associativo 2024-2025

MAZARA DEL VALLO – E’ stata celebrata Domenica 6 ottobre 2024, presso i locali della Parrocchia S. Pietro di Mazara del Vallo, l’Assemblea Ordinaria Diocesana di inizio anno associativo 2024-25 dell’Azione Cattolica Italiana diocesi di Mazara.

Dopo la partecipazione alla S. Messa celebrata da don Giacinto Leone parroco di San Pietro, ad aprire i lavori è stata la presidente Enza Luppino che ha dato il benvenuto ai soci provenienti dalle parrocchie della diocesi e ha presentato l’ospite della giornata il diacono Antonio Ferro, Neuropsichiatra Infantile, Referente del Servizio Diocesano Tutela dei Minori.

I lavori successivamente si sono svolti per settore con una proposta formativa annuale diversificata per ogni fascia d’età: dai ragazzi dell’articolazione A.C.R., ai giovani e agli adulti. Dopo aver esposto il ricco calendario di attività e incontri, i vice e i responsabili hanno animato i momenti laboratoriali della seconda parte della giornata, ideando percorsi di approfondimento, di accompagnamento per un cammino di fede organico e graduale.

E’ intervenuto anche il Vescovo, S.E. mons. Angelo Giurdanella.

La presidente ha concluso l’Assemblea ricordando che la caratteristica dell’AC è il suo vivere comunitario. Questo ci impegna a camminare nell’unità, ad essere famiglia tenendo conto delle esigenze e del passo degli altri, avendo cura delle relazioni attraverso l’ascolto e il dialogo con tutti.

L’immagine dell’abbraccio, evocata da Papa Francesco il 25 aprile scorso, ci invita ad andare incontro all’altro per vivere in un clima di fraternità e dialogo ed essere uomini e donne di speranza nell’ordinarietà della vita anche quando tutto intorno è buio e assale la stanchezza.