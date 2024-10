Assemblea ordinaria parrocchiale inizio anno 2024-2025

MAZARA DEL VALLO – Si è celebrata sabato 12 ottobre 2024 presso i locali della Parrocchia Sacro Cuore in Santa Maria di Gesù, l’Assemblea Ordinaria Parrocchiale dell’Azione Cattolica Italiana per prendere il “largo” con il nuovo anno associativo 2024-25.

Dal titolo “Prendi il largo ….è la tua parte” l’Assemblea ha visto coinvolti ragazzi (rappresentati dagli educatori), giovani, giovanissimi, adulti e simpatizzanti che si sono ritrovati a percorrere il cammino che l’AC intende far iniziare loro per questo nuovo anno associativo.

Alla fine dell’Assemblea i soci hanno partecipato alla S. Messa celebrata dal parroco e assistente spirituale dell’associazione Padre Giuseppe Lupo che ha augurato all’AC di prendere il largo compatta facendo squadra con i vari settori per il bene comune dell’associazione, della comunità parrocchiale e della nostra chiesa locale.