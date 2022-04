BARI – Si è svolta dal 23 al 25 Aprile 2022, nel suggestivo habitat dell’Una Hotel Regina di Noicattaro, Bari, l’Assemblea Provinciale Elettiva per rinnovare la carica del Coordinatore Provinciale Mare e Vulcani del Movimento FEDE e LUCE per il prossimo quadriennio. All’evento dal titolo “Buoni come il Pane” organizzato dall’équipe provinciale hanno partecipato i […]

BARI – Si è svolta dal 23 al 25 Aprile 2022, nel suggestivo habitat dell’Una Hotel Regina di Noicattaro, Bari, l’Assemblea Provinciale Elettiva per rinnovare la carica del Coordinatore Provinciale Mare e Vulcani del Movimento FEDE e LUCE per il prossimo quadriennio.

All’evento dal titolo “Buoni come il Pane” organizzato dall’équipe provinciale hanno partecipato i rappresentanti delle regioni Sicilia, Puglia, Basilicata e Campania facenti parte della Provincia Mari e Vulcani.

Per la Sicilia erano presenti il Vice Coordinatore Provinciale Alberto Alagna con i Coordinatori e i rappresentanti delle comunità di Mazara del Vallo “Nuovo Germoglio e Seme di Speranza”, Corleone “I Piccoli di Gesù”, Palermo “Madonna della Divina Misericordia” e Messina “Edelweiss”.

Tre giorni molto intensi caratterizzati da momenti di formazione, momenti di preghiera, riflessioni e testimonianze, giochi e festa che sono stati da contenitore alle tre misure di farina “Ragazzi, Genitori e Amici” necessari per far lievitare il “pane buono” di cui tutto il movimento si nutre.

All’inizio dell’incontro molto toccante è stata la testimonianza di Larisa Grygorieva, Ucraina, Coordinatrice della comunità La Vigna di Napoli. “Grazie a Fede e Luce le comunità Ucraine non si sono sentite sole – dice Larisa – Vogliamo che tutto il mondo si unisca a noi per combattere senza armi questa guerra e arrivare finalmente alla pace” – conclude Larisa.

Dopo un lungo discernimento tra i candidati Vito Giannulo (Puglia), Carlo Gazzano (Sicilia), Gaetano Russo (Campania) e Rosita Daddato (Puglia) che hanno accettato la chiamata delle comunità della Provincia Mari e Vulcani, è stato eletto e quindi riconfermato per ulteriori quattro anni quale Coordinatore Provinciale Vito Giannulo della comunità Perfetta Letizia di Monopoli (BA).