ASSIV: Condanna il grave attacco al portavalori a Bari e fa un appello per una maggiore collaborazione con il Ministero dell’Interno

BARI – Ieri mattina (6 novembre) un commando armato ha assaltato un furgone portavalori tra Toritto e Grumo Appula, in provincia di Bari. Un assalto realizzato nientemeno con lo scoppio di due cariche esplosive e l’utilizzo di armi da guerra mentre gli equipaggi erano ancora all’interno del mezzo.

“Questi attacchi, ormai sempre più frequenti e violenti, rappresentano una seria minaccia non solo per la protezione delle risorse trasportate e la sicurezza dei nostri professionisti, ma anche per l’intera comunità,” ha dichiarato la Presidente di ASSIV, Maria Cristina Urbano. “Siamo fermamente convinti che, solo attraverso un’azione coordinata con le forze dell’ordine e il Ministero dell’Interno, potremo mettere in campo misure preventive davvero efficaci che prevengano e scoraggino queste azioni criminose”.

ASSIV sottolinea la necessità urgente di sviluppare un piano di sicurezza integrato, che includa nuove tecnologie di monitoraggio e protezione avanzata dei mezzi di trasporto valori, nonché formazione specifica per prevenire i rischi operativi. L’Associazione ritiene inoltre essenziale la condivisione di informazioni su minacce e modelli criminali emergenti, per facilitare interventi tempestivi e mirati.