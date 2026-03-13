Assostampa: al via concorso “Cultura della legalità e informazione plurale” dedicato alle scuole del Trapanese

TRAPANI – La Prefettura di Trapani, l’Ordine dei giornalisti di Sicilia, l’Associazione siciliana della stampa – sezione di Trapani, e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ambito Territoriale di Trapani, organizzano la prima edizione del Concorso “Cultura della legalità e informazione plurale” – Edizione 2026.

L’iniziativa, promossa da Assostampa Trapani e annunciata dal prefetto Daniela Lupo alla riunione del tavolo di coordinamento per le iniziative promosse dalla Prefettura in occasione dell’ottantesimo anniversario dell’Assemblea Costituente, del referendum istituzionale e del primo voto alle donne in Italia, è riservata agli istituti della scuola secondaria di primo e secondo grado della provincia di Trapani.

L’iniziativa mira ad accrescere, negli studenti, la consapevolezza dell’importanza della cultura della legalità, della libertà di stampa e dell’informazione plurale, come valori fondanti del sistema democratico repubblicano e la conoscenza dei pericoli che li minacciano, derivanti dai fenomeni della disinformazione, delle fake news e dell’iperinformazione – con particolare riferimento al ruolo dei social media e dell’A.I. – fino alla manipolazione dell’opinione pubblica e ai rischi per la stessa sicurezza nazionale.

Il regolamento del concorso, predisposto da Assostampa, prevede che le Istituzioni scolastiche partecipanti dovranno produrre un solo elaborato per scuola riguardante il tema del concorso. il tema, a scelta, nella forma giornalistica di

a) un articolo di massimo 3.500 caratteri, spazi inclusi;

b) un reportage o cortometraggio multimediale, della durata massima di 5 minuti.

c) un podcast, della durata massima di 3 minuti.

Le scuole dovranno indicare la loro manifestazione di interesse entro il prossimo 21 marzo. A ogni istituto partecipante sarà quindi affiancato come tutor da un giornalista indicato da Assostampa e gli elaborati in concorso dovranno essere presentati entro il 30 aprile.

Saranno quindi valutati da una Commissione presieduta dal presidente dell’Ordine dei Giornalisti di Sicilia o suo delegato, e costituita da un rappresentante della Prefettura di Trapani; un rappresentante dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ambito Territoriale di Trapani e dal segretario provinciale dell’Associazione Siciliana della Stampa.

Gli elaborati vincitori della selezione saranno proclamati nell’ambito delle Celebrazioni per gli 80 anni dell’Assemblea Costituente, del Referendum istituzionale e del primo voto delle donne.