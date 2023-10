Attacco in aula a Miceli (Fdl). On.Catania:”E’ inaccettabile quanto successo”

TRAPANI – «È inaccettabile che in un luogo istituzionale come il consiglio comunale ci possano essere amministratori che utilizzino frasi di minaccia del genere». Lo dice il deputato regionale Nicolò Catania, vice capo gruppo FdI all’Ars, dopo essere stato informato dal consigliere comunale di Trapani Maurizio Miceli di quanto successo ieri sera (12 ottobre) durante la seduta del massimo consesso civico. «Miceli mi ha riferito che l’assessore Vincenzo Abbruscato gli avrebbe detto “a tia stasira ti finisce male” (a te stasera ti finisce male) – dice l’onorevole Catania – la frase ha tutto il tono di minaccia che nulla ha a che vedere col confronto democratico che si stava svolgendo in aula. A Miceli esprimo vicinanza e mi auguro che si possa chiarire presto l’incresciosa vicenda, che nulla ha a che fare con un confronto politico sereno nel rispetto dei ruoli e nell’interesse della città di Trapani».