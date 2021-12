Atti persecutori. Arresti e provvedimenti dei carabinieri

TRAPANI – Nei giorni scorsi i Carabinieri della Stazione di Trapani hanno tratto in arresto, per il reato di atti persecutori, un uomo classe 68 con precedenti di polizia, in esecuzione di un’ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal Gip del Tribunale di Trapani. Le risultanze investigative, raccolte dal citato reparto, pienamente […]