TRAPANI – Fra le attività di volontariato dei Testimoni di Geova previste per il mese di settembre nella provincia di Trapani è prevista la presentazione di un corso biblico interattivo, pensato per chi desidera approfondire il significato della Bibbia e il suo impatto positivo sulla vita quotidiana. Il corso si distingue per il suo formato dinamico, che include sessioni di domande e risposte, video e spiegazioni pratiche su come i principi biblici possano contribuire a migliorare vari aspetti della vita, come i rapporti familiari, le relazioni professionali e la gestione dei rapporti a scuola.