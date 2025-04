Autismo: l’Asp Trapani aumenta posti e budget per Villa Betania

TRAPANI – Venti prestazioni giornaliere di riabilitazione in più in semiresidenziale, in favore di soggetti affetti da disturbi dello spettro autistico con il relativo incremento del budget per il 2025. E’ il contenuto dell’addendum alla convenzione tra l’Azienda sanitaria provinciale di Trapani e la Fondazione Auxilium, siglato oggi (24 aprile) dal sostituto del Direttore generale dell’Asp Danilo Palazzolo e dal presidente del Cda della fondazione, Gerolamo Camarda.

La deliberazione n. 25 del 12 gennaio 2023, con la quale è stata stipulata la convenzione con la Fondazione Auxilium prevedeva le seguenti prestazioni, erogate da Villa Betania:

1) Istituto Villa Nazareth

n. 90 prestazioni in regime di internato;

n. 40 prestazioni in regime di seminternato;

2) Centro Riabilitazione Spastici

n. 200 prestazioni giornaliere complessive in regime ambulatoriale;

Le prestazioni in semi residenziale salgono così a 60. La scadenza della convenzione resta prevista per il 15 dicembre 2025, mentre il budget annuale, pari a 8.273.876 euro, viene integrato di ulteriori 545 mila euro, tramite fondi aziendali, residui del 2024.

“Abbiamo trovato una positiva soluzione – spiega Palazzolo – anche grazie alla produttiva interlocuzione con l’assessorato regionale alla Salute, per venire incontro alle difficoltà dall’istituto ad erogare le richieste prestazioni riabilitative ex art. 26, e così evitare una riduzione delle prestazioni fornite”.