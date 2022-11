Avrebbe rubato un cellulare durante i festeggiamenti di Halloween. Denunciato

TRAPANI – I Carabinieri della Stazione di Erice hanno denunciato un nigeriano appena maggiorenne per il reato di furto aggravato. Il giovane, domiciliato presso un centro di accoglienza del trapanese, si sarebbe reso responsabile del furto di un telefono cellulare durante una serata danzante organizzata in un locale alla periferia di Trapani per i festeggiamenti […]

I militari dell’Arma hanno visionato i filmati di videosorveglianza e sono risaliti all’identità del presunto autore anche grazie alle dichiarazioni di alcuni testimoni. Sono emersi così gravi indizi di colpevolezza a carico del 18enne che hanno portato al deferimento all’A.G. Inoltre il giovane è stato segnalato alla locale Prefettura quale assuntore non terapeutico di sostanze stupefacenti in quanto trovato in possesso di alcuni grammi di hashish.