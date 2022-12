Azione Cattolica e Telethon sono tornati in piazza per la ricerca

MAZARA DEL VALLO – Fondazione Telethon e Azione Cattolica Italiana nei giorni 11-17-18 dicembre 2022 sono tornati in piazza per la ricerca e per dare un futuro a tanti bambini che hanno bisogno del nostro aiuto concreto. “La Fondazione Telethon e Azione Cattolica Diocesi di Mazara del Vallo ringraziano i nostri concittadini per aver contribuito […]

MAZARA DEL VALLO – Fondazione Telethon e Azione Cattolica Italiana nei giorni 11-17-18 dicembre 2022 sono tornati in piazza per la ricerca e per dare un futuro a tanti bambini che hanno bisogno del nostro aiuto concreto.

“La Fondazione Telethon e Azione Cattolica Diocesi di Mazara del Vallo ringraziano i nostri concittadini per aver contribuito a quella che è un’impresa collettiva e a sostegno della ricerca: perché solo attraverso la ricerca, è possibile donare speranze, terapie e futuro ai bambini e a tutte le persone con una malattia genetica rara, e alle loro famiglie”.

Anche quest’anno a Natale, Telethon racconterà agli italiani che sostenere la ricerca significa “donare futuro” a tanti bambini che convivono con una malattia genetica rara e per i quali “crescere”, per l’appunto “diventare grandi” e dunque avere un “futuro” non è poi così scontato.

E anche quest’anno l’Azione Cattolica Diocesi di Mazara del Vallo è stata impegnata, grazie ai volontari delle associazioni parrocchiali, a dare senso e sostanza a questa ”alleanza” allestendo gli stand nelle parrocchie e nelle piazze della diocesi. Un’alleanza che mette insieme persone, che favorisce dialogo e confronto e guarda ai pazienti e alle famiglie e anche ai ricercatori, che, attraverso il loro lavoro, possono restituire una speranza sempre più concreta alle persone che convivono ogni giorno con una malattia genetica rara.

“I volontari di Azione Cattolica sono impegnati dal 2019 per sostenere progetti di ricerca innovativi sulle malattie genetiche rare e migliorare la qualità di vita di molti bambini, adulti e famiglie. Grazie a loro”.