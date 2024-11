Azione Cattolica Ragazzi – Festa del Ciao 2024 – Tutti sul set

MAZARA DEL VALLO – Si è celebrata sabato 9 Novembre 2024 presso la Parrocchia Sacro Cuore in Santa Maria di Gesù di Mazara del Vallo la “Festa del Ciao 2024” che ha dato inizio al nuovo cammino associativo 2024-2025 dal titolo “E’ LA TUA PARTE” dei ragazzi dell’Azione Cattolica.

La “Festa del Ciao 2024” dal titolo “TUTTI SUL SET” ha visto partecipi circa 180 ragazzi di età compresa tra i 7 e i 16 anni che sono stati accolti nel cortile dal gruppo giovanissimi e dal gruppo educatori per iniziare insieme un nuovo anno che porterà i ragazzi a scoprire nuovi amici e a conoscere sempre di più, grazie anche al percorso di iniziazione cristiana che li porterà a ricevere i sacramenti, la Parola di Gesù.

La festa è iniziata alle ore 16.00 con i saluti del Presidente dell’Azione Cattolica Parrocchiale Alberto Alagna seguiti da quelli della Responsabile dell’articolazione Ragazzi Antonella Rubino che ha spiegato ai presenti il motivo della festa e il suo andamento. La novità di quest’anno è stata l’invito fatto ai genitori che hanno assistito alla festa seduti in una platea allestita proprio per loro.

Il cortile parrocchiale è stato trasformato in un SET cinematografico, dove i ragazzi non sono stati spettatori ma veri protagonisti mettendo in scena le loro abilità e grazie ai giochi organizzati dagli educatori, hanno potuto scoprire che la collaborazione di tutti, mettersi in ascolto dell’altro, è essenziale per realizzare scene che possano stupire i loro spettatori e senza la quale sarebbe impossibile alla fine montare il film del cammino associativo “E’ LA TUA PARTE”, slogan dell’iniziativa annuale.

Durante la festa i ragazzi hanno scoperto il loro gruppo di appartenenza e i rispettivi educatori che li accompagneranno nel loro cammino di fede.

il primo incontro sarà sabato 16 novembre alle ore 16.00.