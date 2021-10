Badia Grande: palloncini arancioni per dire no alla tratta degli esseri umani

PACECO – Palloncini arancioni liberati in cielo per lanciare un messaggio di speranza: #liberailtuosogno. E’ l’iniziativa realizzata questa mattina (18 ottobre), a Paceco, in occasione della Giornata Europea contro la Tratta di Esseri Umani, dalle équipe socioeducative dei centri di accoglienza del progetto SAI (Sistema Accoglienza ed Integrazione) del Comune di Marsala gestiti dalla cooperativa […]