TRAPANI – Il presidente del “Trapani Shark” Valerio Antonini, accompagnato dal responsabile della comunicazione Paolo Cericola, ha incontrato presso la sede di Trapani dell’Assostampa il segretario provinciale Vito Orlando e il vice Max Firreri.

A seguito di un confronto aperto, dove entrambe le parti hanno esposto le proprie posizioni e chiarito le incomprensioni rispetto ai fatti accaduti nel corso di una conferenza stampa di qualche giorno fa, è stato convenuto di lavorare nel reciproco rispetto dei ruoli e di collaborare nell’interesse della città e dello sport.

La segreteria Assostampa ha confermato la disponibilità ad interfacciarsi con la società, sempre nel rispetto del proprio ruolo, per tutte le esigenze relative ai giornalisti sportivi accreditati, sia al palazzetto dello sport che allo stadio provinciale. Antonini, da parte sua, ha assicurato che interverrà al Palazzetto per identificare una sistemazione della tribuna stampa che permetterà un’ottima visuale per svolgere al meglio il proprio lavoro.

Basket: comunicato congiunto Assostampa – Trapani Shark

Il presidente del “Trapani Shark” Valerio Antonini, accompagnato dal responsabile della comunicazione Paolo Cericola, ha incontrato presso la sede di Trapani dell’Assostampa il segretario provinciale Vito Orlando e il vice Max Firreri.

A seguito di un confronto aperto, dove entrambe le parti hanno esposto le proprie posizioni e chiarito le incomprensioni rispetto ai fatti accaduti nel corso di una conferenza stampa di qualche giorno fa, è stato convenuto di lavorare nel reciproco rispetto dei ruoli e di collaborare nell’interesse della città e dello sport.

La segreteria Assostampa ha confermato la disponibilità ad interfacciarsi con la società, sempre nel rispetto del proprio ruolo, per tutte le esigenze relative ai giornalisti sportivi accreditati, sia al palazzetto dello sport che allo stadio provinciale. Antonini, da parte sua, ha assicurato che interverrà al Palazzetto per identificare una sistemazione della tribuna stampa che permetterà un’ottima visuale per svolgere al meglio il proprio lavoro.