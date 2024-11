Basket, Dopo tre vittorie consecutive, gli “Sharks” cadono contro Tortona

TRAPANI – Dopo una serie di tre vittorie, è arrivata una battuta di arresto degli “Sharks” nell’incontro casalingo del 26 ottobre contro Tortona.

L’altra sconfitta in campionato era maturata alla prima giornata, per un solo punto, contro i vicecampioni di Bologna; dopo, filotto di tre vittorie per i Trapanesi rispettivamente contro Treviso, Scafati e Varese.

Lo stop in casa contro Tortona rallenta le velleità di aggancio ai piani alti della classifica, ma non interrompe le ambizioni della neopromossa formazione locale. Sono molte le cose positive che gli uomini di Repesa hanno fatto vedere sul parquet. La squadra Trapanese è sembrata, difatti, subito a suo agio in serie A1. Ci sono molti punti nelle mani dei giocatori granata che difettano piuttosto di costanza e intensità durante tutto l’arco della partita. Conferme positive sono arrivate da Alibegovic, Horton e Notae, affiancate dagli innesti ottimi di Robinson e Petrucelli. Sembra ancora mancare, invece, l’apporto di Galloway (fermato dagli infortuni) e soprattutto quello di Tibor Pleiss. Il centro tedesco doveva essere la star della formazione siciliana ma finora ha faticato ad inserirsi nelle rotazioni del coach Repesa fornendo prestazioni deludenti in confronto al grande investimento economico del suo ingaggio.

Quello che non è mancato al Trapani basket è sicuramente l’affetto dei suoi tifosi. I sold out del PalaShark, ed il cospicuo numero di tifosi al seguito anche nelle trasferte, dimostrano la passione del territorio per questa squadra.

Prossimo appuntamento, per provare a tornare al successo, sabato 2 Novembre a Brescia. La trasferta contro la Germani sarà un banco di prova che farà capire meglio se la squadra trapanese può rimanere nella scia delle prime.

Alessandro Baroli