Basket: il Trapani Shark espugna Brescia

TRAPANI – Il Trapani Shark espugna Brescia. Se serviva un segnale, dopo la sconfitta casalinga con Tortona, questo è arrivato il 2 novembre ed è chiaro: il Trapani basket vuole lottare per essere tra le prime.

I granata tornano da Brescia con una vittoria convincente ed una partita dominata in lungo e in largo. Gli Shark giocano una gara praticamente perfetta, unendo alte percentuali ed aggressività dal primo all’ultimo minuto.

Finisce 95-74 per Trapani dove finalmente convincono anche le prestazioni dell’ex NBA Galloway e del centro tedesco Pleiss. Mvp del match è Akwasi Yeboah con 21 punti, ma in generale tutti i giocatori di Trapani hanno sfoderato una prestazione maiuscola, ed anche una serata da polveri bagnati dell’ala Alibegovic è stata ininfluente.

Prossimo match sarà domenica 10 Novembre, ore 18:15, al PalaShark. L’avversario di turno sarà il fanalino di coda Napoli, forrmazione che farà di tutto per usicre dalla crisi e soprattutto per smuovere la casella zero dalla classifica.

Alessandro Baroli