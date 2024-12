Basket – Trapani Shark a gonfie vele

TRAPANI – Continua la striscia di vittorie della Trapani Shark in campionato che, dopo aver espugnato anche Pistoia, conferma la seconda posizione in classifica e domenica sera (15 dicembre) ospiterà l’Aquila Trento che guida, da imbattuta, il campionato di serie A. Gli Shark con il successo di sabato scorso (7 dicembre) rimangono imbattuti in trasferta e vantano un ruolino di 8 vittorie con solo due sconfitte. Al netto di un calendario piuttosto favorevole (mancano ancora le big Trento, Milano, Reggiana e Venezia) la compagine granata è andata oltre ogni migliore auspicio e si è dimostrata finora la vera rivelazione della massima serie della pallacanestro italiana. Molti davano del visionario all’eccentrico patron Antonini, il presidente che già da questa estate dichiarava che gli Shark avrebbero lottato per lo scudetto o una posizione in Eurolega, ma i risultati ot- tenuti hanno fatto ricredere anche i più scettici. La guida del coach croato Repe- sa si è dimostrata salda e da vero leader grazie anche all’ausilio dell’assistente Diana, allenatore che aveva ottenuto la promozione nella scorsa stagione. Un mercato estivo quasi perfetto è riuscito a scovare Justin Robinson, un vero crack in questo inizio di stagione, e ha messo sotto contratto giocatori del ca- libro di Galloway, Petrucelli, Rossato e Yeboah. Una dirigenza pronta a puntellare un roster che ha aggiunto la scorsa settimana due ali, Gabe Brown e Paul Eboua, per permettere al coach di avere ancora più profondità. Se dobbiamo trovare un piccolo neo, il solo acquisto del centro Tibor Pleiss si è dimostrato deludente e sembra probabile un suo taglio quando il ghanese Akwasi Yeboah tornerà arruolabile tra i convocati. Sarà ora compito di Repesa canalizzare questo entusiasmo nella giusta direzione. Nelle prossime gare si decideranno, infatti, anche le partecipanti alla Final Eight Frecciarossa 2025. Le prime otto classificate al termine del girone di andata si contenderanno, dal 12 al 16 febbraio a Torino, la Coppa Italia. Una storica partecipazione del Trapani Basket che non sembra più, ormai, un lontano miraggio.

Alessandro Baroli