BCsicilia aderisce alla passeggiata contro gli incendi a Monte Cofano

CUSTONACI – BCsicilia aderisce alla passeggiata contro gli incendi promossa da associazioni ambientaliste per domenica 9 agosto a Monte Cofano, per dire basta ai roghi che distruggono ogni anno ettari ed ettari di bellezza del nostro patrimonio naturalistico, di boschi e di macchia mediterranea.

“Non è il momento – scrivono i promotori – di indicare responsabilità, ritardi, disorganizzazione nella macchina degli interventi e soprattutto dell’atavica assenza di prevenzione. È il momento di dire a tutti i siciliani, che è ora di reagire e dire basta. Non si può più accettare questa inerzia e questa passività. Bisogna prendere coscienza che questi delinquenti che appiccano le fiamme stanno bruciando il futuro di intere generazioni, stanno cancellando la speranza. Ma è anche necessario e urgentissimo avviare subito una seria strategia di lotta agli incendi, che integri prevenzione, sensibilizzazione, controllo del territorio e sorveglianza, spegnimento e repressione, che coinvolga seriamente i diversi soggetti interessati (Corpo Forestale, Assessorati Agricoltura e Territorio, riserve naturali, sindaci, comunità locali, associazioni ambientaliste, Università, …), che scardini mentalità e comportamenti arcaici e conniventi”.

L’appuntamento è per domenica 9 agosto alle 17 all’ingresso della riserva di Monte Cofano, lato Custonaci, piazzale via Frassino.

La passeggiata si svolgerà lungo la strada sterrata della riserva fino a dove sarà possibile, tenendo conto dei divieti di accesso presenti.

Nel rispetto delle norme anti covid occorre indossare le mascherine e mantenere il più possibile il distanziamento sociale.

All’appello promosso da Legambiente Sicilia, Agesci, Anci Sicilia, Flai Cgil Sicilia e Coldiretti Sicilia hanno aderito: Forum siciliano movimenti per l’acqua e i beni comuni, @Auser Sicilia, @Forum del Terzo Settore della Sicilia, Zero Waste Sicilia, WWF Sicilia Nord Occidentale, WWF Sicilia, Lipu Sicilia, Cgil Sicilia, Cai Sicilia, Associazione Centro Educazione Ambientale (CEA) Messina onlus, Italia Nostra – Consiglio Regionale Sicilia, Arci Sicilia, Rangers d’Italia Sezione Sicilia, Filca Cisl Palermo Trapani, Associazione Il Ramarro di Caltagirone, Centro Consumatori Italia, Rete degli Studenti Medi Trapani, Associazione Liberamente, Artemisia, FIAB Palermo Bike & Trek, Ecomuseo Mare Memoria Viva di Palermo, Catania Ecologica, Federescursionismo Sicilia, Arci Servizio Civile Sicilia, BCsicilia, Sunia Sicilia, Cgil Sicilia, Cisl Sicilia, Uil Sicilia, Delegazione Salviamo Monte Bonifato, ESC Ecologia, Socialismo, Costituzione.